Польша планирует передать Украине ракеты для комплексов Patriot

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша планирует предоставить Украине очередную партию военной техники, который может включать в том числе ракеты для комплексов Patriot. Об этом сообщает портал Wydarzenia со ссылкой на источники в польских военных и правительственных кругах.



Оперативный командующий Вооруженных сил Польши Иренеуш Новак заявил изданию, что Варшава предоставит Украине ракеты к Patriot "в пределах заявленного количества". Он подчеркнул, что информация об их количестве засекречена, но это небольшое число. Он также считает, что Украине Варшава могла бы передать постсоветскую технику, которую до сих пор используют Вооруженные силы республики.



Министерство национальной обороны Польши отметило, что "пределом масштабов поддержки Украины является безопасность польского государства и ресурсы Вооруженных сил, которые определяются начальником Генерального штаба". Уточняется, что поддержка включает в себя технику, которая выходит из употребления Вооруженными силами Польши и не будет использоваться польской армией.



Ранее сообщалось, что Польша готовит очередной пакет помощи Украине в размере 50 млн евро, которая также будет включать средства противовоздушной обороны.



Президент США Дональд Трамп 13 сентября допустил, что Украина может получить менее совершенные версии зенитных ракетных комплексов Patriot.-0-