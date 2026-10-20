Польша больше не может передавать Киеву ракеты для Patriot - Сикорский

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша не располагает достаточными запасами противоракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы передавать их Украине, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский, сообщают польские СМИ.



"В НАТО есть страны, у которых имеются такие средства для передачи Украине, но Польша в эту группу не входит", - отметил Радослав Сикорский. По его словам, Варшава в этом вопросе может лишь присоединиться к призывам об оказании помощи Киеву.



В сентябре польские СМИ сообщали о возможной передаче Украине нескольких ракет для систем Patriot. До этого (летом) данный вопрос уже вызывал дискуссию в Польше на фоне обсуждения военной помощи Киеву.-0-