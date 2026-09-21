Полиция Варшавы провела масштабную операцию, за день обыски прошли в 800 домах и квартирах 

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 700 сотрудников полиции Варшавского гарнизона провели масштабную операцию в Варшаве и окрестных районах. За один день полицейские обыскали около 800 домов, квартир и общежитий. Об этом пишут польские СМИ.



Варшавская полиция опубликовала заявление, в котором сообщила о задержании во время операции 101 человека, разыскиваемых и находящихся под следствием по ордерам на арест. Среди задержанных были граждане Польши и восемь иностранцев, в том числе граждане Украины. Это были лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений, а также лица, приговоренные к тюремному заключению.



Как указали в полиции, "задержанные уже переведены в тюрьмы и центры содержания под стражей".-0-