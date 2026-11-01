



"В ночь с субботы на воскресенье в районе Лангштрассе в 4-м округе вспыхнули беспорядки. Разъяренная толпа устроила поджоги и атаковала службы экстренной помощи, используя фейерверки, камни и бутылки", - говорится в документе.





Местные СМИ сообщили, что в результате протестов задержаны двое граждан Швейцарии по подозрению в использовании пиротехнических средств против полиции.





Согласно отчету, в течение прошедшей ночи протестующие неоднократно перегораживали улицы мусорными контейнерами, электровелосипедами и электросамокатами, после чего поджигали их. Сообщается также о разбитых стеклах на остановках общественного транспорта и в нескольких магазинах.





Нападению подверглась патрульная машина, которую вызвали для оказания неотложной помощи. Полицейским потребовалось время, чтобы разогнать толпу и оказать помощь подростку, получившему серьезные травмы ног в результате аварии.





Масштаб материального ущерба пока не установлен. Полиция Цюриха начала расследование.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Цюриха во время столкновений с протестующими применила резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.