Полиция Цюриха во время столкновений с протестующими применила резиновые пули

"В ночь с субботы на воскресенье в районе Лангштрассе в 4-м округе вспыхнули беспорядки. Разъяренная толпа устроила поджоги и атаковала службы экстренной помощи, используя фейерверки, камни и бутылки", - говорится в документе.
Местные СМИ сообщили, что в результате протестов задержаны двое граждан Швейцарии по подозрению в использовании пиротехнических средств против полиции.
Согласно отчету, в течение прошедшей ночи протестующие неоднократно перегораживали улицы мусорными контейнерами, электровелосипедами и электросамокатами, после чего поджигали их. Сообщается также о разбитых стеклах на остановках общественного транспорта и в нескольких магазинах.
Нападению подверглась патрульная машина, которую вызвали для оказания неотложной помощи. Полицейским потребовалось время, чтобы разогнать толпу и оказать помощь подростку, получившему серьезные травмы ног в результате аварии.
Масштаб материального ущерба пока не установлен. Полиция Цюриха начала расследование.-0-