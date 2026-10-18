18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецподразделение Национальной полиции Франции, специализирующееся на подавлении беспорядков, развернуто на площади Республики в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, участники беспорядков вновь начали грабить магазины. Ранее полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона протестующих.
По всей Франции прошли массовые демонстрации протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тыс. человек, но МВД насчитало 550 тыс. В нескольких городах произошли стычки с полицейскими и погромы магазинов. Правоохранители задержали более 2 тыс. участников несогласованных манифестаций.-0-
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18 октября 2026, 19:18
Полиция развернула спецподразделение для подавления беспорядков в Париже
Фото Reuters
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