Полиция Парижа впервые применит беспилотники для разгона демонстрантов

Дроны оснащены инфракрасными камерами, стробоскопами и громкоговорителями. С их помощью правоохранители рассчитывают эффективнее призывать участников акций разойтись после окончания шествия.
Новые беспилотники планируют задействовать на площади Нации, куда направляется колонна демонстрантов, начинающая шествие на площади Республики.
5 ноября во Франции проходит массовая забастовка профсоюзов, которые требуют повышения зарплат и отказа властей от дополнительных мер экономии. По информации ТАСС, к демонстрантам присоединились ассоциации студентов и учащихся старших школ. Акции продолжаются с конца сентября, протестующие требуют от Министерства образования исправить ситуацию с отсутствием преподавателей в ряде школ и жалуются на плохое состояние учебных заведений и перегруженное расписание. По оценкам властей, в общей сложности 780 тыс. человек могут принять участие в манифестациях по всей стране.-0-