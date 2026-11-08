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Полиция нашла в доме стрелявшего в Кракове три трупа

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
08 ноября 2026, 10:14

Полиция нашла в доме стрелявшего в Кракове три трупа

Фото АР
Фото АР
Фото АР
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская полиция обнаружила в доме устроившего стрельбу в Кракове еще три трупа. Об этом сообщил телеканал Polsat, пишет ТАСС.

Эту информацию подтвердил премьер-министр Дональд Туск. "Две женщины и мужчина погибли в доме преступника. Это поистине исключительная трагедия. Есть много признаков того, что это члены его семьи", - приводит слова Туска портал Onet.
Как сообщалось, на главной площади в Кракове произошла стрельба. 24-летний гражданин Польши в камуфляже стрелял из автомобиля без регистрационных номеров по случайным прохожим. В результате инцидента погибли 6 человек, 15 ранены, 12 из них находятся в тяжелом состоянии, среди них двое полицейских. Стрелявший получил огнестрельные ранения при задержании и находится в больнице.-0-
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