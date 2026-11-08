Полиция нашла в доме стрелявшего в Кракове три трупа

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская полиция обнаружила в доме устроившего стрельбу в Кракове еще три трупа. Об этом сообщил телеканал Polsat, пишет ТАСС.





Эту информацию подтвердил премьер-министр Дональд Туск. "Две женщины и мужчина погибли в доме преступника. Это поистине исключительная трагедия. Есть много признаков того, что это члены его семьи", - приводит слова Туска портал Onet.

Как сообщалось, на главной площади в Кракове произошла стрельба. 24-летний гражданин Польши в камуфляже стрелял из автомобиля без регистрационных номеров по случайным прохожим. В результате инцидента погибли 6 человек, 15 ранены, 12 из них находятся в тяжелом состоянии, среди них двое полицейских. Стрелявший получил огнестрельные ранения при задержании и находится в больнице.-0-