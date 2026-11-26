26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские полицейские проводят масштабную акцию протеста, требуя от Министерства внутренних дел повысить дополнительные выплаты за риск во время работы на массовых протестах, которые все еще продолжаются в стране. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Профсоюз "Альянс национальной полиции" призвал провести "большой день национальной мобилизации", чтобы продолжить отстаивать требования правоохранителей. Полицейские требуют увеличить специальную надбавку за риск и работу в трудных условиях с 28,5% до 35%.
"Мы возмущены, мы измотаны. Уже несколько недель мы говорим об абсолютно катастрофических условиях труда. С 17 октября работаем на износ из-за манифестаций неслыханной жестокости, которые проходят по всей стране. У нас такое чувство, что правительство нас полностью бросило", - заявил представитель профсоюза.
Повышения надбавок за условия труда также требуют криминалисты и задействованный в полиции административный, технический и специализированный персонал.
Французские полицейские выходили на акции протеста 18 ноября перед зданием Министерства внутренних дел на площади Бово, рядом с Елисейским дворцом в Париже.
Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним присоединились недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД Франции, в ней участвовали около 550 тыс. человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.-0-
В мире
26 ноября 2026, 13:58
Полицейские во Франции вышли на масштабную акцию протеста
Фото AFP
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