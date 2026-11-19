19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп выразил скептицизм по поводу дальнейшего выделения Украине миллиардов долларов военной помощи со стороны участников "коалиции желающих". Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.
По информации издания, Трамп выразил свое недовольство, подключившись по телефону к заседанию "коалиции желающих" в Берлине.
Как отмечает Politico, американский лидер позвонил участникам встречи с борта президентского самолета после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.
Во время разговора Трамп также заявил, что российский лидер серьезно настроен на мирные переговоры по Украине.-0-