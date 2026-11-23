23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Базовые фьючерсы на газ в Европе резко подскочили на 8,6% на фоне прогнозируемых холодов. Об этом сообщает Bloomberg.



По данным агентства, стоимость фьючерсов достигла 96,075 евро за МВт·ч. Цены повышаются третий день подряд, тогда как запасы газа в европейских хранилищах остаются значительно ниже сезонного среднего уровня на фоне роста спроса.



Согласно обновленным прогнозам, похолодание в северо-западной части Европы продлится до начала декабря, температура будет ниже климатической нормы.



Между тем мировые поставки газа остаются ограниченными. В Норвегии, крупнейшем поставщике трубопроводного топлива в Европу, сохраняются перебои в работе ряда объектов. Дополнительным фактором неопределенности остается ситуация на Ближнем Востоке. По оценке Bloomberg, в ближайшее время предпосылок для скорого ослабления перебоев в поставках газа нет.-0-