Подготовка выборов в Госдуму РФ происходит в условиях иностранного давления - Захарова

15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Подготовка выборов в Госдуму РФ происходит в условиях иностранного давления на граждан и органы власти. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.



"В преддверии выборов в Государственную думу Российской Федерации 9-го созыва киевский режим при помощи западного оружия и западных денег продолжает совершать преступления против мирного населения России", - сказала Мария Захарова.



По ее словам, украинские власти, лишая собственных граждан избирательного права, не могут смириться с успешной и ритмичной работой выборных институтов в России. "Это непросто в таких условиях дикого давления на наших граждан, на наши органы власти, на наши дипломатические представительства за рубежом. Это непросто, но это реализация конституционных прав наших граждан. И наше государство ответственно подходит к своим обязанностям. Я по-другому кроме как дикой ненавистью и просто уничтожением любых прав на Украине не могу объяснить атаки на российские избирательные комиссии со стороны киевского режима. Цель - запугать мирное население и дестабилизировать ситуацию в стране. Я понимаю, что до них, наверное, все-таки дошло наконец, что сорвать выборы они у нас не смогли", - заявила официальный представитель МИД РФ.



Она констатировала, что российские военнослужащие и правоохранительные органы эффективно отражают большинство нападений. "Однако, к сожалению, трагические инциденты пока еще имеют место быть", - заметила Мария Захарова. Так, 11 сентября при массированной атаке беспилотников одной из целей стало здание, где располагалась территориальная избирательная комиссия. "Никто, слава богу, из людей не пострадал, зданию причинен ущерб, но информационная продукция и бюллетени остались в сохранности", - добавила она.



Выборы депутатов Госдумы РФ 9-го созыва пройдут 18-20 сентября.-0-