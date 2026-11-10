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Почти треть немецких компаний намерена сократить штат в 2027 году

Опубликовано:

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В мире
10 ноября 2026, 22:50

Почти треть немецких компаний намерена сократить штат в 2027 году

Фото pixabay
Фото pixabay
Фото pixabay
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии почти треть компаний намерена уменьшить число рабочих мест в 2027 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института германской экономики (IW), сообщает ТАСС.

Согласно исследованию, после кратковременного оживления конъюнктуры, наметившегося в этом году, большинство немецких предприятий вновь прогнозируют ухудшение показателей своей деятельности.

Сократить штат намерены 32% частных компаний. При этом нанимать новых сотрудников планируют лишь 16% предприятий. Почти 40% компаний также собираются уменьшить объемы инвестиционных программ. Сложная ситуация, в частности, сохраняется в строительной отрасли и промышленном производстве.

По оценкам экспертов IW, предпосылки для скорого восстановления экономики Германии пока отсутствуют. Как заявил руководитель конъюнктурных исследований института Михаэль Гремлинг, наметившийся подъем исчерпает себя уже в следующем году, а уровень пессимизма в прогнозах бизнеса стал максимальным с 2005 года. По его мнению, правительству страны необходимо сфокусироваться на реализации внутренних структурных реформ, не рассчитывая на улучшение внешней конъюнктуры.

Всего эксперты IW опросили руководителей более 1 тыс. компаний, из которых 80% ожидают в 2027 году стагнации или снижения объемов производства.-0-
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