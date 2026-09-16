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Почти на каждой десятой АЗС Франции наблюдаются проблемы с топливом 

Опубликовано:

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В мире
16 сентября 2026, 21:11

Почти на каждой десятой АЗС Франции наблюдаются проблемы с топливом 

Фото АР
Фото АР
Фото АР
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти на каждой десятой заправке во Франции наблюдаются проблемы с поставками хотя бы одного вида топлива на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя французского правительства Мод Брежон. "Что касается сложностей со снабжением в плане логистических цепочек, то примерно 10% АЗС столкнулись с трудностями хотя бы с одним видом топлива", - сказала Брежон на брифинге. Она уточнила, что в основном речь идет о заправках энергокомпании TotalEnergies.

Глава Минфина Франции Ролан Лекюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта на Ближнем Востоке в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Стоимость дизтоплива в стране достигла 2,3 евро за литр, а бензина - 2,1 евро.

Как пишет издание Le Figaro, профсоюз CGT компании TotalEnergies призвал к забастовке 8 октября с требованием улучшения условий труда и повышения заработной платы. Как отмечается в публикации газеты, этот призыв прозвучал на фоне логистических трудностей, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке и установленным компанией предельным уровнем цен на топливо на автозаправочных станциях, что вызвало ажиотаж среди автомобилистов, стремящихся сохранить свою покупательную способность на фоне резкого роста цен на нефть и нефтепродукты. По словам представителя CGT, сложившаяся ситуация может привести к прекращению поставок топлива с нефтеперерабатывающих заводов. "Цены на топливо достигают рекордных максимумов, в то время как заработная плата остается замороженной", - заявил профсоюз в своем призыве к забастовке.-0- 
Теги
топливо Франция
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