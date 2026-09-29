29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 87% опрошенных немцев недовольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, сообщает ТАСС.
Только 11% респондентов заявили, что положительно оценивают деятельность Мерца. Еще 2% не определились с ответом.
Кроме того, исследование показало, что рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился до рекордно низкого показателя: только 19% немцев готовы проголосовать за него.
До такой низкой отметки рейтинг ХДС/ХСС в опросах Forsa падал лишь однажды - в начале сентября 2021 года перед выборами в Бундестаг. Лидирует по-прежнему "Альтернатива для Германии": за нее готовы проголосовать 26% респондентов.
Опрос проводился с 22 по 28 сентября, в нем участвовал 2501 человек.
20 сентября на земельных выборах в Мекленбурге - Передней Померании ХДС впервые в послевоенной истории набрал менее 5% и не прошел в местный парламент. В Берлине христианские демократы в тот же день уступили первое место Левой партии.-0-
В мире
29 сентября 2026, 17:30
Почти 90% опрошенных немцев недовольны работой канцлера Мерца
Фото Pixabay
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Белорусская делегация во главе с Кочановой прибыла в Узбекистан для участия в межпарламентском форуме
БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
От станкостроения до туризма. Губернатор Ульяновской области обозначил ключевые направления сотрудничества с Беларусью
С нами интереснее