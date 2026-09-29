Почти 90% опрошенных немцев недовольны работой канцлера Мерца

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 87% опрошенных немцев недовольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, сообщает ТАСС.



Только 11% респондентов заявили, что положительно оценивают деятельность Мерца. Еще 2% не определились с ответом.



Кроме того, исследование показало, что рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился до рекордно низкого показателя: только 19% немцев готовы проголосовать за него.



До такой низкой отметки рейтинг ХДС/ХСС в опросах Forsa падал лишь однажды - в начале сентября 2021 года перед выборами в Бундестаг. Лидирует по-прежнему "Альтернатива для Германии": за нее готовы проголосовать 26% респондентов.



Опрос проводился с 22 по 28 сентября, в нем участвовал 2501 человек.



20 сентября на земельных выборах в Мекленбурге - Передней Померании ХДС впервые в послевоенной истории набрал менее 5% и не прошел в местный парламент. В Берлине христианские демократы в тот же день уступили первое место Левой партии.-0-