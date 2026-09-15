Почти 80% опрошенных японцев не замечают признаков улучшения ситуации в экономике

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 80% японцев считают, что ситуация в экономике Японии не улучшается, несмотря на то, что некоторые эксперты говорят, что в стране самый длительный период экономического подъема со времен окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на результаты опроса общественного мнения.



Так, только 15% респондентов считают, что ситуация в экономике страны улучшается. 2% увидели значительные улучшения, а 13% - улучшения в некоторой степени. При этом сразу 78% опрошенных считают, что признаков улучшения в экономике Японии нет.



Опрос проводился 11-13 сентября, в нем приняли участие 1177 человек.-0-