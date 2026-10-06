Почти 80% молодых французов негативно оценивают политику властей в отношении их будущего - опрос

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции 78% молодых людей уверены, что политическое руководство страны не способно обеспечить им стабильное будущее. Об этом сообщает новостной портал Actu Orange со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos/BVA.



Помимо этого, 64% респондентов не доверяют кандидатам на пост президента, считая, что они не будут учитывать интересы молодых людей. И только четверть опрошенных считают, что "политические лидеры понимают их повседневные трудности" и "принимают решения, отвечающие интересам молодежи".



Несмотря на это недоверие, 80% респондентов заявляют о своем намерении голосовать на президентских выборах. Остальные считают, что "их голос ничего не изменит".



Согласно результатам опроса, 89% молодых людей считают, что им придется работать дольше, чем представителям предыдущих поколений, 86% думают, что им будет сложнее приобрести собственность, а 84% ожидают, что столкнутся с большими трудностями в поисках стабильной работы.



Лишь четверть участников опроса уверены в достойном будущем Франции. При этом почти восемь из десяти респондентов (79%) уже рассматривали возможность построить свою жизнь за пределами страны, а 34% всерьез об этом задумываются.



Опрос, в котором приняли участие 3 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, проводился с 23 июля по 5 августа.-0-