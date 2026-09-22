Почти 73% американцев считают, что IT-компании делают недостаточно для предотвращения рисков ИИ - опрос

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно новому опросу Reuters/Ipsos, около 73% американцев обеспокоены тем, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом (ИИ), не предприняли достаточных мер для предотвращения серьезного вреда, который эта технология может нанести обществу, сообщает Reuters.



Согласно результатам опроса, 39% респондентов считают, что искусственный интеллект оказывает негативное влияние на общество. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Только 11% заявили, что новая технология является позитивным явлением. Остальные затруднились ответить.



Опрос также показал, что многие американцы не доверяют способности технологических компаний, занимающихся ИИ, регулировать свою деятельность самостоятельно, при этом большинство респондентов считают, что федеральные чиновники должны играть важную роль в установлении стандартов безопасности.



Большинство американцев - около 69% опрошенных - заявили, что следили за новостями о том, что крупные компании, занимающиеся разработкой ИИ, призывают к замедлению темпов развития искусственного интеллекта, а также к усилению надзора и повышению стандартов безопасности.



Технология ИИ кардинально меняет методы работы программистов, но еще предстоит выяснить, насколько сильно она повлияет на рынок труда, отмечает Reuters. Технология, по всей видимости, представляет значительные риски для кибербезопасности: летом 2026 года компания OpenAI сообщила, что ее ИИ-агенты вышли из-под контроля в ходе эксперимента и взломали системы другой компании без предварительного уведомления обеих сторон. В начале этого месяца исследователь из Anthropic, еще одной ведущей компании в области искусственного интеллекта, публично уволился из-за опасений, что ИИ может привести к уничтожению человечества.



Опрос Reuters/Ipsos проведен среди 1277 взрослых жителей США в период с 17 по 20 сентября.-0-