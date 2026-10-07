Почти 70% опрошенных немцев считают канцлерство Мерца провальным

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 67% опрошенных немцев в той или иной степени считают канцлерство Фридриха Мерца провальным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Ipsos, сообщает немецкая газета Die Welt.



Так, 48% респондентов полностью согласились с утверждением, что канцлерство Мерца потерпело крах, еще 19% скорее согласны с этим. Особенно резкой была оценка ситуации в восточной части Германии, где 80% респондентов полностью или скорее согласились с этим. В западных землях разочарование в Мерце было несколько ниже и составило 64%.



При этом 44% считают, что Мерц должен уйти в отставку с поста канцлера и лидера Христианско-демократического союза, еще 14% указали, что скорее согласны с этим. Лишь 11% опрошенных выступили против его отставки.



Опрос проводился в период с 30 сентября по 4 октября по заказу журнала Der Spiegel, в нем приняли участие 2002 человека.



Ранее сообщалось, что рейтинг блока ХДС/ХСС под руководством Мерца снизился до исторического минимума.



Авторитет Мерца был серьезно подорван летом после неудачных кадровых перестановок в кабмине и пробуксовки реформ. 6 сентября давление на него возросло после сокрушительного поражения консерваторов на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. 20 сентября ХДС впервые не вошел в ландтаг (земельный парламент) Мекленбурга - Передней Померании и проиграл первое место Левой партии на выборах в Палату депутатов Берлина.-0-