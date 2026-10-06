Почти 500 человек задержали за день на протестах старшеклассников во Франции

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В Риме учащиеся заняли здание лицея, следуя примеру французских школьников Скриншот видео BFMTV, lefigaro.fr, Reuters, ZUMA Press Wire Скриншот видео BFMTV, lefigaro.fr, Reuters, ZUMA Press Wire

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе протестов старшеклассников во Франции 6 октября задержали 488 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.По данным МВД республики, 43 полицейских получили ранения в ходе столкновений.6 октября протесты во Франции объединили старшеклассников, студентов университетов и профсоюзы. По официальным данным, в них приняли участие не менее 256 тыс. человек, в том числе 56 тыс. в Париже. Сами организаторы из числа старшеклассников и студентов университетов оценили число демонстрантов по всей Франции в 450 тыс. человек, включая 100 тыс. в Париже. Во французской столице в конце демонстрации на площади Нации произошли столкновения. Полиция применяет против демонстрантов слезоточивый газ и гранаты.-0-