Почти 5 тыс. протестующих задержали во Франции с 17 октября





"Было 4914 случаев задержания с помещением под стражу, около 70% из них - совершеннолетние. Это наглядно показывает, что речь идет о движении взрослых, а не о продолжении протестов школьников", - заявил Дарманен.





По словам министра, в результате судебных разбирательств 329 человек были приговорены к тюремным срокам.





17 октября в Париже и других городах Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в акциях участвовали 800 тыс. человек, по данным МВД - 550 тыс. В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. После беспорядков 17 октября во многих городах властями были запрещены уличные акции, а также введен комендантский час. Последующие акции 24 и 31 октября прошли значительно спокойнее.-0-

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 5 тыс. человек задержали во Франции с 17 октября в связи с продолжающимися протестами. Об этом сообщил министр юстиции страны Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.