Почти $3 за литр. Цена на дизель в Швейцарии достигла максимума, побив рекорд 2022 года

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на дизельное топливо в Швейцарии достигли рекордного уровня. По данным Швейцарского туристического клуба (TCS), литр дизельного топлива теперь в среднем по стране стоит 2,41 швейцарского франка ($2,92), превысив предыдущий пик, достигнутый в 2022 году. Об этом пишет швейцарское издание Le News.



В публикации говорится, что с начала года средняя стоимость дизельного топлива выросла на 35%.



Цены на бензин в Швейцарии также растут. Литр бензина марки АИ-95 стоит в среднем 2,10 швейцарского франка ($2,55), что на пять сантимов больше, чем неделю назад. С начала года цена на бензин АИ-95 выросла на 27%.



В TCS объясняют рост цен несколькими факторами. Среди них конфликт в Иране и перебои в поставках нефти на Ближнем Востоке, которые оказали давление на энергетические рынки. Также эксперты в числе причин называют резкое сокращение российского экспорта дизельного топлива и бензина.



Кроме того, низкий уровень воды в Рейне уже в течение нескольких месяцев затрудняет судоходство. Транспортировка грузов из Роттердама в Базель теперь стоит более 220 швейцарских франков ($266,67) за тонну, по сравнению с обычной ценой в 22 швейцарских франка. По оценкам TCS, увеличение транспортных расходов только на Рейне приводит к росту цены литра топлива примерно на 15 центов. В дополнение к этому нефтеперерабатывающий завод в Крессье (Швейцария), который поставляет около 30% нефтепродуктов в страну, был остановлен на несколько дней.



TCS (Touring Club Switzerland) - крупнейшая в Швейцарии ассоциация в сфере мобильности и путешествий. Клуб предоставляет помощь на дороге при поломке транспортных средств, страхование, туристические услуги. TCS насчитывает более 1,6 млн участников.



Ранее сообщалось, что дизельное топливо в Германии подорожало до исторического максимума и его стоимость достигла в среднем по стране 2,45 евро ($2,81) за литр. Депутат Европарламента Манон Обри заявляла, что в ЕС "заправить полный бак бензина уже стоит больше 100 евро, а миллионы людей вынуждены выбирать между тем, чтобы покупать еду, оплачивать жилье и иметь возможность перемещаться".-0-