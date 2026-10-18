Почти 200 человек, включая несовершеннолетних, задержали во время беспорядков в Италии 

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии задержали почти 200 человек во время продолжающихся несколько дней беспорядков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на итальянский телеканал Sky TG24.



При столкновении в Бергамо, Болонье, Милане и Турине, по сообщению телеканала, задержаны 197 человек, включая 12 несовершеннолетних и шесть иностранцев. Также есть информация о пострадавших среди правоохранителей - ранения получил 141 полицейский.



Акция против политики премьер-министра Италии Джорджи Мелони началась 16 октября с шествия студентов. Манифестации продолжились 17 октября, к молодежи присоединились члены крупнейшего в стране профсоюза - "Всеобщей итальянской конфедерации труда". По последним данным, в разных городах собрались более 11 тыс. демонстрантов.



Премьер-министр заявила, что участие в демонстрациях является правом итальянцев, но осудила беспорядки. Она отметила, что многие участники подобных акций проявили себя мирно, но были и хулиганы, нападавшие на тех, кто обеспечивал безопасность, и державшие в заложниках целые города. Джорджа Мелони призвала граждан к сохранению порядка.-0-