Почти 1 тыс. человек задержали во Франции после беспорядков 24 октября

Министр при этом сказал журналистам, что число задержанных "будет расти" по мере появления новых данных от полиции.





Как пишет The Guardian, полиция применяла слезоточивый газ против протестующих в Лионе, а также в городах Париж, Марсель, Нант и Бордо. "Хотя протесты пока относительно сдерживались, применение слезоточивого газа стало все более распространенной тактикой полиции для разгона толп в конце организованных митингов, даже без непосредственной угрозы", - отмечает издание.





Столкновения с полицией начались поздно вечером 24 октября, протесты становились все более бурными с приближением ночи.





МВД Франции привело данные, что в сегодняшних протестах во Франции приняли участие 410 тыс. человек. В Париже власти насчитали около 110 тыс. протестующих. Полиция сообщила, что во время демонстраций в Париже было проведено более 3 тыс. проверок.





Марши протеста против дороговизны проходят во Франции на фоне ухудшения условий жизни основной массы населения. Уровень бедности во Французской Республике, как свидетельствует Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE), достиг своего максимума за два десятилетия, минувшие с середины 1990-х годов. По данным этого аналитического центра, доходы ниже прожиточного минимума имеют ныне 9,8 млн человек, или 15,4% жителей страны. Наиболее уязвимые группы населения составляют безработные, а также иммигранты из стран Африки, среди которых 39,2% человек живут ниже уровня бедности.-0-

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская полиция задержала почти 1 тыс. человек во время массовых протестов, проходивших сегодня по всей стране. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, пишет газета The Guardian.