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​​​​​​​Почему Бразилия говорит первой, а США - вторыми? Рассказываем о традиции открытия общих прений ГА ООН 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
22 сентября 2026, 18:15

​​​​​​​Почему Бразилия говорит первой, а США - вторыми? Рассказываем о традиции открытия общих прений ГА ООН 

Фото АР
Фото АР
Фото АР
Каждый сентябрь штаб-квартира ООН в Нью-Йорке принимает мировых лидеров для проведения общеполитических дебатов. И каждый раз повторяется сцена, которая выглядит как давно установленное правило: когда открываются общие прения Генеральной Ассамблеи, первой к трибуне выходит Бразилия, а сразу после нее - Соединенные Штаты. Но ни размер государства, ни постоянное место в Совете Безопасности, ни алфавит здесь ни при чем. Более того, у Бразилии нет закрепленного в Уставе ООН права открывать общие прения. За этой последовательностью стоит традиция, возникшая в первые годы существования организации, и у нее есть сразу несколько объяснений.
Когда Бразилия стала первой

ООН формулирует происхождение этой практики достаточно просто. Согласно справочному материалу организации, в первые годы Генеральной Ассамблеи никто особо и не стремился становиться первым выступающим. Бразилия несколько раз соглашалась открыть дискуссию, и со временем это превратилось в традицию. "Державы, победившие во Второй мировой войне, не хотели доминировать на первой сессии Генеральной Ассамблеи. Начиналась новая эра. Приступала к работе новая демократическая международная организация, в которой все были равны. Каждое государство имело только один голос. И было решено предложить выступить первыми странам, которые не входили в число победителей. Так Бразилия оказалась в первой строчке списка выступающих", - вспоминал бывший старший советник бразильского представительства при ООН Фредерико Мейер.
На первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 году бразильскую делегацию возглавлял дипломат Луис Мартинс де Соуза Дантас. В начале XX века он дважды исполнял обязанности министра иностранных дел Бразилии, а позднее представлял страну в Лиге Наций.
 
"А на следующий год накануне открытия второй сессии Ассамблеи, мы получили из Секретариата ООН ноту. В ней содержался вопрос: хочет ли Бразилия выступать первой в общеполитической дискуссии, как в прошлом году? И мы ответили "да". И с тех пор мы ежегодно получаем из ООН такую ноту", - рассказал Фредерико Мейер.
При этом в документах ООН и бразильских дипломатических материалах прослеживается более сложный процесс. Впервые представитель Бразилии открыл общие прения - в их современном формате - в 1949 году, на 4-й сессии Генеральной Ассамблеи. В следующем году страна вновь получила первое слово, однако затем эта практика была прервана на три года. В 1955 году, на 10-й сессии Генеральной Ассамблеи, уже сложившийся порядок был отчетливо зафиксирован в программе общих прений: первым выступил представитель Бразилии, вторым - США.
 
Правда, в этой практике не обошлось без исключений: в 1983 и 1984 годах первым на общеполитических дебатах в ООН выступал президент США Рональд Рейган.
 
Компромисс в период холодной войны

По версии Министерства иностранных дел Бразилии, выбор на нее пал из-за политического контекста. В условиях противостояния между США и Советским Союзом предоставление одной из двух сверхдержав первого слова могло восприниматься как символическое преимущество. Бразилия, не являвшаяся сверхдержавой и находившаяся вне этого основного соперничества, стала компромиссным вариантом.
 
Однако здесь необходимо сделать важную оговорку: эта версия не является установленным фактом. Сама Организация Объединенных Наций объясняет традицию иначе - тем, что Бразилия в первые годы несколько раз соглашалась выступить первой, когда другие государства не стремились занимать эту позицию.
 
Бывший руководитель протокольной службы ООН Десмонд Паркер также объяснял эту традицию тем, что в первые годы существования организации государства не хотели первыми брать слово, тогда как Бразилия регулярно соглашалась выступить.
 
Еще одна версия: утешительный приз за Совет Безопасности

Существует и другая, менее официальная версия. Ее сторонники связывают традицию с положением Бразилии при создании ООН. В первые годы существования организации обсуждался вопрос о составе Совета Безопасности и его постоянных членах.
 
Бразилия, обладавшая заметным дипломатическим весом в Латинской Америке и сыгравшая роль в создании новой международной организации, рассматривалась в различных дипломатических контекстах как потенциальный кандидат на более высокий статус.
 
Сторонники этой версии предполагают, что первое место на Генеральной Ассамблее могло стать своего рода символической компенсацией за отсутствие постоянного места в Совете Безопасности.
 
Однако и здесь речь идет именно о гипотезе, а не о документально установленном происхождении традиции. Современные материалы ООН не называют эту историю причиной первого места Бразилии.
 
Почему после Бразилии выступают США

С американской частью истории все значительно проще. Соединенные Штаты выступают вторыми потому, что являются принимающей страной: штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. Поэтому после традиционного первого выступления Бразилии слово получает страна-хозяйка.
 
Это также объясняет важную деталь: США выступают вторыми не потому, что являются сверхдержавой, постоянным членом Совета Безопасности или крупнейшим финансовым донором ООН. В данном конкретном протокольном порядке решающим фактором является статус принимающей страны.
 
Дальнейший порядок выступающих, поясняют в ООН, формируется с учетом предпочтений государств, существующих традиций и ряда других критериев - уровня представительства, предыдущей позиции в списке, гендерного баланса, географического разнообразия и других обстоятельств. Поэтому список выступающих не является ни алфавитным, ни строгим ранжированием государств по политическому весу.
 
За последние десятилетия такой формат открытия общих прений Генеральной Ассамблеи стал настолько привычным, что воспринимается почти как обязательный протокол. Но формального правила, согласно которому Бразилия должна открывать общие прения, в ООН по-прежнему нет.-0- 
Теги
Бразилия ООН США
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