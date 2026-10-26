Победившая на выборах в Сербии оппозиция намерена прекратить поставки оружия в зоны конфликтов

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победивший на парламентских выборах в Сербии "Студенческий список" заявил о намерении прекратить экспорт оружия из страны в зоны военных конфликтов. Об этом сообщает агентство Reuters.



В заявлении движения говорится, что ограничения будут распространяться и на продажи западным посредникам, которые передают оружие Украине.



Также представители "Студенческого списка" заявили, что не намерены вводить санкции против России.



Внеочередные выборы в Народную скупщину, однопалатный парламент Сербии, прошли 25 октября. После обработки 96,47% протоколов Республиканская избирательная комиссия сообщила, что "Объединенная Сербия" экс-президента страны Александра Вучича уступила оппозиционному "Студенческому списку" с результатом 39,27% и 52,57% голосов соответственно.-0-