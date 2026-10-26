26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победивший на парламентских выборах в Сербии "Студенческий список" заявил о намерении прекратить экспорт оружия из страны в зоны военных конфликтов. Об этом сообщает агентство Reuters.
В заявлении движения говорится, что ограничения будут распространяться и на продажи западным посредникам, которые передают оружие Украине.
Также представители "Студенческого списка" заявили, что не намерены вводить санкции против России.
Внеочередные выборы в Народную скупщину, однопалатный парламент Сербии, прошли 25 октября. После обработки 96,47% протоколов Республиканская избирательная комиссия сообщила, что "Объединенная Сербия" экс-президента страны Александра Вучича уступила оппозиционному "Студенческому списку" с результатом 39,27% и 52,57% голосов соответственно.-0-
В мире
26 октября 2026, 20:22
Победившая на выборах в Сербии оппозиция намерена прекратить поставки оружия в зоны конфликтов
Фото Unspalsh
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