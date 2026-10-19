19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 40 человек доставлены в больницы после пожара на военной базе Уэйнрайт в Канаде, 19 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV и премьера канадской провинции Альберта Даниэль Смит.
"После пожара на базе ВВС Уэйнрайт 39 человек были госпитализированы, 19 из них находятся в критическом состоянии", - сообщается в публикации.
Трагедия на базе Уэйнрайт случилось накануне. По словам генерал-майора Ратленда, на местном полигоне загорелась трава, из-за сильного ветра огонь быстро распространился в сторону зоны, где военные проводили учения перед отправкой в Латвию. Они отрабатывали метание ручных гранат и выполняли нападение, атакуя позиции условного противника.
В результате пожара погибли по меньшей мере семь человек. Министр национальной обороны Дэвид Макгинти охарактеризовал ситуацию как "очень деликатную". По его словам, он не может припомнить подобного инцидента за последнее время.-0-
В мире
19 октября 2026, 08:32
Почти 40 человек находятся в больницах после пожара на военной базе в Канаде
Фото Pexels
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