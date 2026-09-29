По Франции прошли акции протеста школьников, свыше 160 человек задержано 

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всей Франции 28 сентября прошли акции протеста учеников старших школ, недовольных условиями обучения. Об этом говорится в материале France Info.



Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес вечером сообщил, что 164 человека были задержаны. По его словам, пострадали 12 старшеклассников, восемь работников учебных заведений, включая трех директоров школ, а также 12 сотрудников сил внутренней безопасности.



Учащиеся средних школ во Франции, особенно в регионе Иль-де-Франс, заблокировали или попытались заблокировать учебные заведения, протестуя против нехватки ресурсов и учителей. Как указал Нуньес, примерно 180 школ были затронуты блокадами 28 сентября, в 27 случаях школы оказались полностью заблокированными и потребовалось вмешательство полиции.



В департаменте Валь-д'Уаз произошел инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс. По версии прокуратуры, школьник напал на полицию. В этот момент другой полицейский ранил школьника в упор гранатой со слезоточивым газом. Удар был произведен с критически близкого расстояния. Прокуратура проводит два расследования.



Главный профсоюз старшеклассников Франции, Union syndicale lycéenne (USL), призвал провести 29 сентября всеобщую блокировку лицеев, приурочив эту акцию к масштабной забастовке работников государственного сектора в стране.



Телеканал BFMTV передает, что протесты не стихают. В Париже старшеклассники также "бастуют в знак солидарности со школами, которые сталкиваются с большими трудностями".



В городе Лилль сегодня ситуация сильно накалилась. После того, как группа людей попыталась силой проникнуть в среднюю школу имени Сезара Баджо, сотрудники правоохранительных органов были направлены на место происшествия, чтобы разогнать собравшихся. Небольшая группа протестующих начала бросать в полицию различные предметы, в том числе камни, полицейские снова бросилась разгонять их.



"После школьников настала очередь студентов университетов. Сегодня утром кампус Пон-де-Буа в Вильнев-д'Аск, недалеко от Лилля, был заблокирован студентами. Аналогичная ситуация наблюдается в Университете Поля Сабатье в Тулузе, где студенты выдвигают свои требования", - говорится в материале телеканала BFMTV.-0-