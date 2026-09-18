Пять стран призвали сократить бюджет ЕС на "сотни миллиардов евро"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия и еще четыре страны заявили, что предложенный семилетний бюджет Европейского союза (2028-2034 годы) на сумму 2 трлн евро необходимо сократить "на сотни миллиардов" евро. Об этом пишет издание Politico.
Как говорится в публикации, это создает предпосылки для "сложных переговоров по достижению соглашения до неофициального крайнего срока в конце года". Переговоры по бюджету ЕС вступают в свой последний этап, однако страны по-прежнему далеки от достижения соглашения, разногласия усиливаются с каждым днем.
В совместной статье Фридрих Мерц из Германии, Метте Фредериксен из Дании, Роб Йеттен из Нидерландов, Кристиан Штокер из Австрии и Петтери Орпо из Финляндии заявили, что увеличение денежных средств и долгов - это не решение, а проблема. "Мы не можем просто добавлять все новые приоритеты к каждому старому проекту и перекладывать расходы на налогоплательщиков", - указали они.
Эти пять стран оказывают давление на Ирландию, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС и руководит переговорами, требуя сократить бюджет на сотни миллиардов евро в следующем переговорном документе, который должен быть представлен в октябре нынешнего года.
Семилетний бюджет ЕС является предметом самых ожесточенных переговоров в Брюсселе и противопоставляет различные группы стран друг другу, отмечает Politico. Председатель Европейского совета Антониу Кошта в прошлом месяце посетил 25 стран ЕС, чтобы попытаться сблизить позиции и выяснить мнение лидеров по наиболее важным вопросам.
Ранее Германия называла первоначальную оценку Еврокомиссии бюджета в 2 трлн евро "неприемлемой". Также отмечалось, что в то время, когда практически все государства - члены Евросоюза проводят болезненную фискальную политику и урезают социальные расходы, бюджет ЕС не может быть исключением. Звучал призыв к сбалансированному сокращению предложенного ЕК объема финансирования.-0-
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18 сентября 2026, 16:43
Пять стран призвали сократить бюджет ЕС на "сотни миллиардов евро"
Фото Рixabay
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