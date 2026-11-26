26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Германии Борис Писториус призывает европейские страны согласиться на предложение российской стороны и отправить в Москву своих переговорщиков. Об этом пишет издание Le Monde.



"Борис Писториус заверил журналистов, что "отказ от приглашения в Москву стал бы совершенно неуместным сигналом" со стороны европейцев, решительно настроенных отстаивать свои интересы", - отмечается в материале.



19 ноября Владимир Путин сообщил, что Москва по дипканалам предложила европейцам приехать в Россию и обозначить свои позиции относительно обеспечения безопасности в регионе.



В Еврокомиссии позднее заявили, что получили предложение Кремля, но не готовы к двусторонним консультациям с Россией и намерены вести переговоры по Украине только в многостороннем формате.



Помощник президента РФ Юрий Ушаков 25 ноября со своей стороны сообщил, что российская сторона не получала отказа европейцев от поездки в Москву. Приглашение представителям стран Европы остается в силе.-0-