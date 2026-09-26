Пезешкиан: Иран утратил доверие к переговорам с США

"Мы больше не доверяем переговорам с Вашингтоном из-за повторения атак и санкций после каждого диалога", - приводит телеканал заявление президента Ирана.
Пезешкиан также отметил, что в настоящее время роль посредников в непрямых контактах между двумя странами выполняют Доха и Исламабад. Катар и Пакистан передают послания в Вашингтон.
Президент Ирана подчеркнул, что контакты с США опираются на ранее достигнутый меморандум о взаимопонимании, и призвал американскую администрацию четко определить свою позицию по этому документу.-0-