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Новости
14:04
Республиканская акция "Единство поколений: маршрут памяти" в формате автопоезда стартовала в Минске
Общество
14:00
От дождя к мокрому снегу: ноябрь готовит Беларуси резкую смену погоды
Общество
13:58
Генсек ШОС поддержал идею создания Совета организации по устойчивому развитию
Политика
13:55
"Миссия удалась". Лантратова рассказала, почему нет точного числа вывезенных из Алешек людей
Общество
13:52
Под Могилевом в ноябре зацвело целое поле васильков
Регионы
13:47
Гуманитарные миссии, как в Алешках, могут быть проведены в других прифронтовых населенных пунктах - Лантратова
В мире
13:31
Песков: возобновить транзит российского газа через Украину пока невозможно
В мире
13:25
Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 2 ноября
Экономика
13:21
"Огромная роль". Лантратова поблагодарила Беларусь за помощь в миссии в Алешках и переговорах с Украиной
Общество
13:19
Французские лицеисты начали блокаду учебных заведений
В мире
13:18
Для строительства моста между Столинским и Лунинецким районами начали привозить металлоконструкции
Регионы
13:04
Белорусские студенты успешно представили свою инициативу в Секретариате ШОС в Пекине
Общество
13:03
Какие нарушения по профилактике травматизма выявила на ж/д объектах Гомельская транспортная прокуратура?
Регионы
13:01
Рыженков отметил особую роль ШОС в развитии стран на фоне политизации темы устойчивого развития
Политика
12:55
Уникальный объект XIX века. В Бобруйской крепости восстанавливают кровлю "Былой казармы"
Регионы
12:54
Завершающий этап подготовки гуманитарной миссии в Алешках был проведен в Гомеле - Лантратова
Общество
12:54
Нюансы привлечения к работе в выходные и праздничные дни разъяснили в Минтруда
Общество
12:49
Саснович вышла в 1/8 финала турнира WTA-250 в Гонконге
Спорт
12:36
Автомобильное топливо в Беларуси с 4 ноября подорожает на 1 копейку
Экономика
12:33
"Код человека". На Национальном конкурсе "Лістапада" представлен фильм о будущем образования в эпоху ИИ
Культура
12:27
Телефонные мошенники обманули нескольких минских школьниц, одна стала курьером
Регионы
12:26
"Разговор был жестким". Снопков о совещании у Лукашенко по Нежинскому ГОКу
Экономика
12:17
Латвия стала лидером в Европе по уровню риска бедности среди пожилых людей
В мире
12:15
ЦИК Болгарии сообщил о победе Йотовой на президентских выборах
В мире
12:05