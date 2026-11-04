Песков сообщил, кто будет представлять Россию на встрече с Меланией Трамп

По словам Пескова, это будут спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова, "если срастется вся логистика".
Представитель Кремля уточнил, что "по состоянию на пару часов назад еще не у всех, кто летит с Лантратовой, были визы".
Ранее сообщалось, что Мелания Трамп лично проведет в Белом доме встречу с представителями России и Украины. В этот день первая леди США также выступит с речью о прекращении огня в Алешках Херсонской области, которому она посодействовала.-0-