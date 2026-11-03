3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонние переговоры России, США и Украины планируется провести в Абу-Даби 10-11 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Да, я могу подтвердить эту дату. Действительно российская делегация 10-11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трехсторонних переговорах", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также сообщил, что главным переговорщиком от России остается помощник президента Владимир Мединский.
Ранее о том, что трехсторонние переговоры на уровне рабочих групп пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября, сообщал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.-0-
В мире
03 ноября 2026, 12:59
Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 10-11 ноября
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