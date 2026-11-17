17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры России, Китая и США посылают миру сигнал, что острые проблемы можно решить путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.



По словам Пескова, определенные элементы повестки дня предстоящей встречи уже есть, они согласованы, но также и остается пространство для свободных обсуждений и обмена мнениями.



Лидеры России, КНР и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг проведут встречу на полях саммита АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.-0-