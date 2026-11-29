В то же время он отметил, что Европейский союз пока не хочет выстраивать диалог с Россией в двустороннем формате, предпочитая многосторонний формат.
"Здесь мы встречаемся с проблемами. Европейцы говорят, что, как только будет близиться урегулирование на Украине, мы введем туда наш европейский контингент. Это как раз то, из-за чего началась специальная военная операция. То есть получается, что европейцы говорят: "Мы будем участвовать в вашем трехстороннем формате, сделаем его четырехсторонним, но при этом мы продолжим наши провокации и линию фактически на продолжение войны". То есть "мы не будем способствовать решению проблем, которые были причиной для этой войны, а наоборот, будем обеспечивать сохранение всех этих причин", - сказал пресс-секретарь Президента России.
Дмитрий Песков добавил, что российская сторона продолжает контакты с Соединенными Штатами и готова продолжить сотрудничество с Украиной на гуманитарном треке.
"Вклад Президента Беларуси трудно переоценить. Беларусь с самого начала создавала самые комфортные условия для контактов с украинцами. И сейчас во время выполнения всех гуманитарных операций Беларусь оказывает содействие. Мы очень благодарны за это", - подчеркнул Дмитрий Песков.-0-
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