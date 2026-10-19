19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никто уже серьезно не относится к абсурдным обвинениям в причастности России к беспорядкам в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе". - сказал он.
В Париже и других городах Франции 17 октября прошли массовые протесты. В некоторых городах мирные демонстрации переросли в беспорядки. Протестующие поджигали мэрии, грабили магазины и нападали на полицейские участки. Власти задержали около 400 человек, еще 60 сотрудников правоохранительных органов пострадали.-0-
В мире
19 октября 2026, 00:29
Песков назвал абсурдными обвинения России в причастности к беспорядкам в Европе
Дмитрий Песков. Фото из архива ТАСС
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