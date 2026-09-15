Песков: Москва считает хорошей инициативу Трампа об энергетическом перемирии

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идея президента США Дональда Трампа о российско-украинском энергетическом перемирии хорошая, Москва ее поддерживает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.



"Мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы ее в целом, безусловно, считаем очень хорошей идеей. Хорошая инициатива", - указал представитель Кремля.



По словам Пескова, если такое перемирие будет введено, РФ абсолютно насытит внутренний рынок на фоне того, что НПЗ будут работать без какой-либо угрозы, однако это не решит проблем на мировом рынке нефтепродуктов.



Основная сложность заключается не в объемах производства, а в беспрепятственном доступе нефтепродуктов на международные рынки. Для этого необходимо обеспечить безопасность морских перевозок нефтеналивных судов.

Еще одним необходимым условием для стабилизации мирового рынка Песков назвал отмену антироссийских санкций на поставки энергоресурсов. Москва продолжит обсуждать инициативу об энергетическом перемирии с американской стороной.



Песков также сообщил, что Украина минувшей ночью попыталась нанести удар по одному из энергообъектов на территории России. Подробностей он не привел.



Глава МИД Украины Андрей Сибига вслед за Кремлем заявил, что Киев также приветствует инициативу США об энергетическом перемирии, но не стал заявлять, что украинская сторона уже соблюдает его.



Накануне Дональд Трамп заявил, что украинская сторона согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия, по его словам, взяла на себя аналогичное обязательство.-0-