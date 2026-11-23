23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атака на российский сухогруз в международных водах Финского залива ведет к нагнетанию напряженности в регионе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Все прибрежные страны испытывают наверняка обеспокоенность в этой сфере. Это очень опасно. Это ведет к нагнетанию напряженности в регионе", - сказал Песков.



"Действительно, очень опасная тенденция расширения террористической активности в районе Балтики. Мы это видим", - сказал он, комментируя атаку на российское грузовое судно с применением БПЛА в международных водах Финского залива, в трех морских милях от границы РФ.



Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что надеется, что страны Балтии используют свое влияние на Киев, чтобы пресечь террористические атаки на Балтике. "Конечно, хочется надеяться, что балтийские государства используют как-то свое влияние на киевский режим, чтобы предостеречь от продолжения такой опасной террористической практики", - сказал представитель Кремля.



Также Песков сказал, что РФ хочет понять, насколько европейцы готовы способствовать мирному процессу, "насколько "коалиция желающих" является коалицией желающих мира, а не коалицией желающих продолжения войны". Так он прокомментировал публикации о том, что европейцы якобы готовы прибыть в Москву на переговоры по Украине, если им гарантируют полноценное участие в мирном процессе.



Утром 21 ноября стало известно, что в международных водах Финского залива, в трех морских милях от границы РФ, произошло нападение с применением БПЛА на российское грузовое судно, следовавшее в Калининград. Позже директор по коммуникациям Сил обороны Финляндии полковник Аки-Маури Хухтинен заявил, что, вероятнее всего, к нападению причастна Украина. Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского, осудила произошедшее, выразив мнение, что удар по грузовому судну в Балтийском море вынуждает Финляндию и ее соседей ограничить воздушное и морское сообщение и рассматривать свои территориальные воды как потенциальную зону конфликта.-0-