Пережившая неудачную попытку казни женщина пришла в сознание

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Криста Пайк, пережившая неудачную попытку казни в штате Теннесси, пришла в сознание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал WSMV.



Как отмечается, Пайк "находится в сознании, говорит и продолжает получать медицинскую помощь".



30 сентября в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, однако осужденная осталась жива, хотя исполнители приговора израсходовали семь игл. Ранее адвокаты предупреждали, что женщина болеет тромбоцитозом, при котором введение препарата может привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям.



Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной в Теннесси. После неудачи губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отменил еще одну смертную казнь, которая должна была состояться в 2026 году.-0-