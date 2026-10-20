Переговоры в Осло с Уиткоффом запросил Киев - премьер Норвегии

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатором переговоров по Украине в Осло с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа стал Киев. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает ТАСС.
По данным пресс-службы правительства Норвегии, Стёре заявил, что 20 октября в Осло проведет переговоры с Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александером Стуббом. К этим переговорам присоединятся Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Украина попросила, чтобы американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер присоединились к переговорам. Я рад, что это возможно", - говорится в сообщении. В правительстве Норвегии уточнили, что Уиткофф посетит Осло, а Кушнер примет участие в переговорах по видеосвязи.
Ранее об этих переговорах сообщал корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид. По его данным, спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется посетить Россию после консультаций в Осло.-0-