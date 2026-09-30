Переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за неготовности сторон к компромиссу - СМИ





Источники издания подчеркивают, что отсутствие существенного прогресса может привести к тому, что обе стороны решат возобновить военные действия. Как отмечают американские СМИ, президент США Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении операции после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре.





По данным Axios, катарские чиновники намерены продолжить попытки дипломатического урегулирования, однако выражают разочарование действиями обеих сторон. 28 сентября состоялось обсуждение компромиссного предложения Катара, которое предусматривало снятие блокады с Ирана и уступки со стороны Тегерана в ядерной сфере. На встрече присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, однако существенного продвижения на консультациях зафиксировано не было. "Переговоры зашли в тупик. Иран выдвигает требования, которые США не могут принять, а США считают, что они выигрывают, поэтому нет необходимости идти на компромисс", - подчеркнул он.-0-

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном на этой неделе не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не готова к компромиссу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Axios.