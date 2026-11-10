Переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса стартовали в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС.
Как анонсировалось, российскую делегацию на нынешних переговорах возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В состав делегации кроме него входят еще 10 человек. Среди них заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и представители двух управлений Генштаба российской армии Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.
Во главе украинской делегации - руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Киев также представляют глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
Соединенные Штаты на встрече представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые в последние недели провели ряд отдельных переговоров с Москвой, Киевом, а также европейскими союзниками.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что вопросы безопасности России, Украины и региона в целом станут первым и ключевым пунктом повестки трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Джаред Кушнер отметил, что американская сторона намерена обсудить меры, направленные на снижение риска эскалации в Европе. По его мнению, на данном этапе важно побудить все стороны начать серьезно думать о том, что будет после окончания боевых действий в Украине. Сообщалось, что встреча пройдет за закрытыми дверями.
В Еврокомиссии ранее заявили, что представители Евросоюза поедут в столицу ОАЭ, где пройдет новый раунд переговоров. По данным европейских СМИ, в Абу-Даби в качестве "группы поддержки" Киева направлены представители Германии, Франции, Великобритании, Италии, а также Еврокомиссии, Европейского совета и НАТО. Они не будут за столом переговоров, но будут "находиться поблизости".-0-
В мире
10 ноября 2026, 11:18
Переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби
Фото POOL / ТАСС
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