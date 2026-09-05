5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле завершены, они продлились около трех часов. Об этом сообщает РИА Новости.
После 23.00 по московскому времени кортеж американских переговорщиков покинул территорию Кремля.-0-
В мире
05 сентября 2026, 23:14
Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились
Фото из соцсети Х Кирилла Дмитриева
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