Переговоры лидеров скандинавских стран с Путиным раскололи Европу - СМИ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре обострил разногласия между европейскими союзниками Киева. Об этом пишет газета The Telegraph.После переговоров быстро стало ясно, что они "не принесли никаких существенных результатов", отмечает издание. Другие лидеры в Европе раскритиковали президента Финляндии и премьера Норвегии за то, что они "действовали в одиночку" без европейского консенсуса, телефонный разговор "вбил клин между европейскими сторонниками Украины". Исполняющий обязанности премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон заявил, что он и другие европейские лидеры не были проинформированы о переговорах.В своем совместном заявлении президент Финляндии и премьер Норвегии заявили, что хотят "напрямую передать послания относительно будущих переговоров, направленных на прекращение войны". Они назвали разговор с российским лидером "откровенной и содержательной" дискуссией перед мирными переговорами при посредничестве США. Трехсторонние переговоры между делегациями Украины, России и США при посредничестве Вашингтона запланированы в Абу-Даби (ОАЭ) в первой половине ноября 2026 года.Раскол происходит на фоне более широких усилий правительств стран ЕС по поиску единой или согласованной группы лидеров, которые будут представлять их интересы на переговорах с Москвой. Европейский чиновник, участвовавший в процессе, заявил The Telegraph, что без соглашения существует риск того, что лидеры будут обращаться к президенту РФ "со всех сторон, без четкой европейской позиции".После телефонного звонка лидеров скандинавских стран глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры 27 октября не принесли ничего нового по поводу конфликта в Украине, а также предсказал эскалацию информационной войны вокруг конфликта. Он отметил, что европейские лидеры всего лишь стремились получить место за столом переговоров.Между тем евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер сообщил "Известиям", что в Европе могут назначить несколько переговорщиков для диалога с Россией, что могло бы лучше отразить разнообразие взглядов внутри ЕС. Он отметил, что некоторые европейские государства скептически относятся к переговорному процессу, а другие - стремятся максимально нормализовать двусторонние отношения с РФ.-0-