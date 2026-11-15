Перебои в авиасообщении в США продолжаются третий день подряд

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США третий день подряд продолжаются сбои в авиаперевозках. В воскресенье число задержанных или отмененных рейсов превысило 5,2 тыс., сообщает Reuters.



По данным специализированного портала FlightAware, 15 ноября по всей стране было отменено более 1,6 тыс. рейсов и задержано почти 3,6 тыс. В субботу, 14 ноября, авиакомпании отменили более 6,4 тыс. рейсов в США и задержали более 8 тыс. Министр транспорта Шон Даффи заявил, что полеты, вероятно, полностью нормализуются в понедельник, 16 ноября.



13 ноября Федеральное авиационное управление США ввело общенациональную приостановку полетов, которая задержала почти все вылетающие рейсы почти на пять часов. Это была самая длительная общенациональная приостановка авиасообщения в США со времен терактов группировки "Аль-Каиды" 11 сентября 2001 года. Шон Даффи заявил, что сбой был вызван старой техникой, для замены которой Конгресс США должен выделить $50 млрд.-0-