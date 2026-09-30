30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пентагон принял решение заключить с американской корпорацией Boeing контракт на разработку палубного истребителя нового поколения F/A-XX. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте ведомства.
Стоимость контракта составляет около $20 млрд. Он предусматривает "полномасштабную фазу разработки" и включает в себя создание нескольких испытательных самолетов для проведения наземных испытаний, проверки летной годности, тестирования бортовых систем, а также интеграции вооружения.
Власти США рассчитывают, что палубный истребитель F/A-XX в последующие годы заменит самолеты F/A-18E Super Hornet и F/A-18F Super Hornet, а также EA-18G Growler.
Компания Boeing подтвердила заключение контракта, при этом отметила, что "технические и программные детали" самолета "остаются засекреченными в соответствии с законами США о национальной безопасности".
"Это достижение знаменует собой новую эру для ВМС США. Истребитель шестого поколения предоставит беспрецедентные возможности для ведения боевых действий", - заявил исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Као.-0-
В мире
30 сентября 2026, 09:48
Пентагон заключил с Boeing контракт на разработку палубного истребителя нового поколения
Пентагон. Фото aecom.com
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