20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военная операция против Ирана обошлась США более чем в $48 млрд с момента начала конфликта в конце февраля, заявил представитель Пентагона по бюджетным вопросам Артур Миллер. Об этом передает РИА Новости.
"По состоянию на 13 ноября эта сумма составляла $48,3 млрд", - сообщил Миллер, представивший в четверг 20 ноября актуальную оценку расходов на слушаниях в комитете сената США по вооруженным силам.
По его словам, в эту сумму входят расходы на боеприпасы, замену военной техники и проведение военных операций.
В ходе слушаний сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь также попросил Миллера оценить ущерб, нанесенный американским военным объектам. Представитель Пентагона заявил, что пока не располагает такими данными.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.-0-
В мире
20 ноября 2026, 01:00
Пентагон: военная операция против Ирана обошлась США в $48 млрд
Фото Reuters
Новости рубрики В мире
Главы МИД Турции и еще 14 стран поддержали санкции Великобритании и Австралии против израильских компаний
Главное
Топ-новости
"Это не про наш менталитет". Лукашенко напомнил, что судьи не могут отгородиться от народа стеной закона
Евразийская хартия многообразия: Беларусь инициирует парламентское подкрепление архитектуры безопасности
С нами интереснее