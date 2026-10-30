Пентагон призывает страны Балтии смягчить риторику в отношении РФ - СМИ





"Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, - Литва, Латвия и Эстония", - отмечает агентство со ссылкой на источники. При этом в публикации говорится, что неясно, были ли эти пожелания, переданные на двусторонних встречах, направлены также другим европейским правительствам.





Запросы США поступают на фоне возобновления администрацией Трампа усилий по достижению мирного урегулирования конфликта в Украине. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель Пентагона заявил: "Частные разговоры между союзниками - это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать это".





По словам источников, одним из американских чиновников, передавших сообщение, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби - ключевая фигура в продолжающемся пересмотре численности американских войск в Европе.





Как сообщает ТАСС, министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Вильнюс не располагает официальными данными о призывах представителей администрации США смягчить риторику в адрес России.-0-

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последние недели представители Пентагона просили ряд стран НАТО смягчить риторику в отношении России и касательно якобы исходящей от нее угрозы. Об этом сообщает агентство Reuters.