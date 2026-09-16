16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевые действия против Ирана по состоянию на 1 августа 2026 года обошлись Министерству обороны США примерно в $38 млрд, а каждый последующий месяц кампании будет стоить американскому бюджету от двух до трех миллиардов долларов, следует из нового доклада Бюджетного управления Конгресса США. Об этом передает РИА Новости.
"По состоянию на 1 августа вооруженный конфликт с Ираном обошелся Министерству обороны США примерно в $38 млрд… Если накал боевых действий сохранится на столь же низком уровне, как в мае и июне, каждый дополнительный месяц конфликта будет обходиться в $2 млрд; если же интенсивность возрастет примерно до уровня июля, ежемесячные затраты увеличатся до $3 млрд", - говорится в докладе.
Сумма расходов Пентагона отражает затраты на восполнение израсходованных боеприпасов и потерянной в боях техники, возросший налет часов авиации, проведение сопутствующих операций и возросшие расходы на топливо, отмечается в докладе.
Также уточняется, что в июне администрация запросила у Конгресса $87,6 млрд дополнительных средств, из которых $67,1 млрд - непосредственно для Пентагона, при этом прямые военные расходы в этом запросе - $42,3 млрд - примерно на 10% превысили оценку Бюджетного управления.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.-0-
В мире
16 сентября 2026, 00:34
Пентагон оценил расходы на военную операцию в Иране в $38 млрд
Фото АР
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