11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пентагон дал зеленый свет строительству постоянной базы американских войск в Польше, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет РИА Новости.
В настоящее время глава Министерства обороны Польши находится с визитом в США, где уже провел переговоры с американским министром войны Питом Хегсетом.
"Пентагон дал зеленый свет постоянной базе США в Польше. Окончательное решение будет принято Белым домом. Это произойдет в начале декабря", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
В начале июня Польша официально предложила США создать на своей территории постоянную военную базу. В середине сентября президент США Дональд Трамп заявил, что решение о месте расположения базы может быть объявлено очень скоро. В начале октября замглавы Министерства обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что США предварительно выбрали место для базы на западе республики.-0-
В мире
11 ноября 2026, 00:35
Пентагон одобрил строительство постоянной базы американских войск в Польше
Пентагон. Фото aecom.com
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